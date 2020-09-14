Ереван манипулирует темой пандемии в интересах оккупационной армии в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении во главе с премьер-министром Пашиняном, испытывая серьезные трудности по контролю над ситуацией в собственной стране, а также на оккупированных территориях Азербайджана, для «закручивания гаек» и поддержания военного потенциала активно использует тему пандемии коронавируса COVID-19.

Так, на днях армянское правительство приняло решение о введении усиленного режима карантина по всей территории Армении на период с 11 сентября по 11 января 2021 года. При этом оно ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения о том, что ситуация с коронавирусом все еще остается напряженной, а также существует угроза "второй волны" пандемии.

В тот же день было принято решение продлить еще на 30 дней срок режима чрезвычайного положения на оккупированных территориях Азербайджана. Два противоположных подхода к борьбе с СOVID-19 свидетельствуют о манипуляции темой пандемии в интересах оккупационной армии в Карабахе. Еревану сейчас, в условиях недостатка лиц призывного возраста и содержания большого контингента ВС Армении на оккупированных территориях, невыгодно возобновление военных действий с Азербайджаном. Планируется создание т.н. «народной армии», а в дополнение к принимаемым мерам премьер-министр Пашинян подписал указ о призыве с 15 сентября по 15 декабря 2020 года резервистов. В основном планируются сборы резервистов первой группы младших офицеров и офицеров, которые будут участвовать в тренировочных сборах после тестирования на COVID-19. Среди личного состава ВС Армении вызвало недовольство решение о запрещении на неопределенный срок всех видов отпусков, увольнительных и посещений для военнослужащих срочной службы. Приказ также принят якобы для «предотвращения проникновения коронавирусной инфекции COVID-19 и для поддержания на высоком уровне боевой готовности личного состава». Минобороны Армении строго запретило визиты с целью свиданий в воинские части, места постоянной дислокации, включая посещение военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях. С целью хоть как-то поддержать боевой дух населения, пополнить армию и повысить боеспособность ВС в Ереване объявлено о начале реализации проекта «возвращение к корням» по переселению на оккупированные территории Азербайджана армян из Ливана и Сирии. Однако реализация этого плана затруднена, с одной стороны, нежеланием зарубежных армян селиться на оккупированных территориях, а с другой стороны - отсутствием соответствующих финансовых ресурсов. А для того, чтобы залатать дыры в бюджете страны, в Армении приняли специальный законопроект, согласно которому лица, не прошедшие военную службу и объявленные в уголовный розыск, должны выплатить определенную сумму.

Провокационные заявления и действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна де-факто сорвали переговорный процесс, а меры по аннексии оккупированных азербайджанских территорий породили в армянском обществе апатию. Шаги, предпринимаемые Пашиняном, лишний раз доказывают, что манипулируя темой пандемии СOVID-19 в интересах ВС и оккупационной армии в Карабахе, решить проблему «миацума» не удастся.

Директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com



Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg