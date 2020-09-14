Депутат Афет Гасанова на месте ознакомилась с проблемами избирателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана от 32-го Сураханского третьего избирательного округа Афет Гасанова провела очередной прием своих избирателей, сообщает в понедельник Trend.

Проведя взаимное обсуждение с избирателями во время приема, Афет Гасанова внимательно выслушала каждый вопрос, заданный избирателями, обеспечила осуществление оперативных мер по проблемам, которые можно было решить на месте, в том числе, с участием главы Исполнительной власти и надлежащих ответственных лиц, рассмотрела ряд проблем.

Внимательно относясь к проблемам граждан, Гасанова отметила, что все поднятые вопросы были рассмотрены, будут сделаны обращения в соответствующие структуры, решение вопросов будет находиться под её контролем.

«Во время приема (11.09.2020 г.) были заслушаны проблемы избирателей, даны юридические разъяснения, осуществлены оперативные меры по вопросам, которые можно было решить. Другие вопросы были взяты под контроль, в течении короткого времени авторы обращений будут проинформированы о проделанной мною работе. Также, во время проведенной мною онлайн-встречи с участием жителя Аледдина Халафлы, предоставившего коллективное обращение по проблемам в дорожной инфраструктуре и в экологической сфере в поселке Ени Сураханы, совместно с главой Исполнительной власти района Азизом Азизовым и другими ответственными лицами был проведен осмотр территории, а также знакомство с работами по благоустройству, проводимыми в поселке. Информация об очередных шагах, которые будут предприняты в связи с указанной проблемой, будет предоставлена дополнительно».

Со своей стороны избиратели выразили признательность Афет Гасановой за искренний прием и принятые оперативные меры.

Избиратели отметили, что процессы реформ, идущие в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, положительно влияют на жизнь каждого гражданина.

Было подчеркнуто, что, несмотря на трудности, возникшие в связи с пандемией коронавируса, Сураханский район не остался в стороне от широкомасштабных работ по благоустройству и социальных проектов, осуществляемых в стране. Невзирая на пандемию, в районе продолжаются работы по благоустройству, реализуются культурные и социальные проекты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)