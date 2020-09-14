МИД Азербайджана выразил МГ ОБСЕ протест по вопросу переселения в Нагорный Карабах ливанских армян (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил сопредседателям Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) решительный протест по вопросу переселения в Нагорный Карабах ливанских армян, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Как говорится в сообщении ведомства, в последние дни в соцсетях распространились видеокадры о продолжении политики незаконного заселения страной-агрессором - Арменией оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана.

Подчеркивается, что после взрыва, произошедшего в Бейруте, захватническая Армения, используя эту трагедию страны в своих грязных целях, приступила к осуществлению плана по переселению ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана - Нагорный Карабах и прилегающие районы. Эта незаконная деятельность представляет собой грубое нарушение Арменией норм и принципов международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 г. и ее дополнительных Протоколов, а также обязательств, взятых на себя Арменией.