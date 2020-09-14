Реджеп Тайип Эрдоган: Турецко-азербайджанская дружба вечна

Политика 14 сентября 2020 13:40 (UTC+04:00)
Реджеп Тайип Эрдоган: Турецко-азербайджанская дружба вечна

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова 12 сентября в Стамбуле встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе, поблагодарив турецкого президента за возможность встретиться, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова передала главе турецкого государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Спикер сообщила, что Азербайджан и Турция во всех судьбоносных вопросах поддерживает и полагаются друг на друга.

"Заявления, озвученные лично Вами, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром в связи с провокацией, совершенной 12 июля Арменией в направлении Товузского района, были восприняты азербайджанским народом с большим одобрением. Мы всегда ощущали поддержку братской Турции и благодарим Вас и членов турецкого правительства за недвусмысленное выражение этой поддержки", - сказала Сахиба Гафарова.

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