МГ ОБСЕ должна немедленно отреагировать на незаконное заселение Арменией оккупированных территорий Азербайджана - депутат (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения осуществляет незаконную политику заселения на международно признанных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, доказательством чему является распространение в последнее время в социальных сетях информации о переселении армян в исторический азербайджанский город Шуша.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов.

По его словам, переселяя в Шушу ливанских армян, Армения пытается искусственно увеличить численность армян на оккупированных территориях: "Как и другие государства, Азербайджан помогает Ливану в ликвидации последствий трагедии, произошедшей недавно в этой стране. Для Армении же нет ничего святого. Оставаясь верной своим "традициям", эта страна пытается воспользоваться, злоупотребить данной ситуацией в своих целях. Однако в то же время руководство Армении хорошо понимает, что эта политика обречена на провал. Они прекрасно сознают, что незаконная политика переселения не имеет под собой правовой основы.

Это не первый случай, когда Армения пытается незаконно переселять на оккупированные территории Азербайджан армян из некоторых стран Среднего Востока. Факт незаконного заселения отражен и в отчете миссии по расследованию фактов ОБСЕ в 2005 году. Таким образом, дважды направившая эту миссию на оккупированные территории, ОБСЕ вновь подтвердил незаконное переселение армян в Нагорный Карабах", - сказал Огтай Асадов.

Он добавил, что эта политика Армении грубейшее нарушение международного гуманитарного права, в том числе Женевской Конвенции от 1949 года. В 4-ой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны указано, что страна-оккупант не имеет права переселять свое население на оккупированные территории.

"Минская группа ОБСЕ должна прокомментировать происходящее, она должна немедленно отреагировать на незаконное переселение армян в оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана", - подытожил Огтай Асадов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)