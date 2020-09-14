На строительство автодороги Сусай-Хыналыг выделены 20,1 миллиона манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Сусай-Хыналыг в Губинском районе.

Согласно распоряжению, в целях завершения строительства автомобильной дороги Сусай-Хыналыг, соединяющей восемь населенных пунктов с численностью населения восемь тысяч человек, из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 20,1 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.