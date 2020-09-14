Президент Ильхам Алиев: Мы должны, насколько это возможно, обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции

БАКУ /Trend/ - Мы должны, насколько это возможно, обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции. Важную роль в этом играет город Сумгайыт, в частности, Химический промышленный парк.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на открытии Центра профессионального образования при Сумгайытском химическом промышленном парке.

«Проделав в последние годы данную работу, мы в значительной степени добились этого. Сейчас основная задача заключается в том, чтобы посмотреть, где у нас наибольшая зависимость от импорта, и если здесь возможно замещение и для этого имеется сырье или же это позволяет технико-экономическое обоснование, то этим отраслям обязательно должно уделяться большое внимание. Компаниям, проявляющим такую инициативу, должен предоставляться статус резидента. В то же время государство должно оказывать им помощь, выделять льготные кредиты, чтобы мы максимально сократили зависимость от импорта, так как к этому стремится любая страна, в частности, страна с растущим населением – Азербайджан, обязательно должна стремиться к этому», - отметил глава государства.