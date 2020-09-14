Президент Азербайджана: Необходимо предпринять такие шаги, чтобы оказаться в числе стран, наиболее подготовленных к постпандемическому периоду

БАКУ /Trend/ - Интерес иностранных инвесторов к нашей стране возрастает, я дал направление и местным инвесторам, чтобы они вкладывали деньги в Азербайджан. Таким образом, развитие здесь должно быть таким стремительным, чтобы и безработица находилась на низком уровне, и зависимость от импорта сократилась до минимума, и чтобы производилась экспортноспособная продукция.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на открытии Центра профессионального образования при Сумгайытском химическом промышленном парке.

Глава государства сказал: «В своем выступлении я обращался, конечно, и к азербайджанским бизнесменам, проживающим за рубежом, чтобы и они вкладывали средства в Азербайджан. Азербайджан – их родина, и они всегда ощущают его поддержку, благодаря сильному Азербайджану и они становятся сильнее. Поэтому азербайджанцы в различных странах добились больших успехов в области экономики, коммерции, бизнеса. Они тоже должны вкладывать средства в свою родину, должны постоянно поддерживать с ней связь, воспитывать своих детей на азербайджанских ценностях, в национальном духе, чтобы их дети владели азербайджанским языком, а также хранили и развивали наши национальные ценности. Если мы сможем мобилизовать все эти факторы в правильном направлении, то поток инвестиций в Азербайджан не прекратится. В этом и заключается наша основная цель. В частности, переживаемый в мире кризис, углубившийся в результате пандемии, конечно же, оказал негативное влияние на многие компании. Но именно в этих условиях нам необходимо предпринять такие шаги, чтобы оказаться в числе стран, наиболее подготовленных к постпандемическому периоду, и немедленно, не теряя времени добиться новой динамики развития».