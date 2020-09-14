Президент Ильхам Алиев о сигаретной фабрите в Сумгаите: Сегодня мы сэкономили 300 миллионов манатов

БАКУ/Trend/- В Сумгаите начала функционировать сигаретная фабрика, и статистика уже показывает, насколько сократилась зависимость от импорта. Ведь до запуска этой фабрики мы большей частью зависели от импорта. Сегодня мы сэкономили 300 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Центра профессионального образования при Обществе с ограниченной ответственностью «Сумгайытский химический промышленный парк».

«В то же время эта фабрика имеет и потенциал развития. На открытии фабрики я сказал: постарайтесь запустить и вторую, третью линии, чтобы производство увеличилось и мы могли экспортировать эту продукцию. Я и тогда сказал, что только и хочу, чтобы вся эта продукция шла на экспорт, чтобы никто в Азербайджане не курил, и внутреннего спроса не было. Но, конечно, это невозможно, однако мы должны постараться. В том числе нам необходимо правильно построить агитационную работу. Кроме того, естественно, вступили в силу запреты. Поэтому я вижу эту фабрику в будущем предприятием исключительно экспортной направленности, и таких примеров можно привести много. В настоящее время у нас есть производство табака, качественное оборудование. Я говорил, почему некоторые страны, не производящие табак, экспортируют к нам продукцию. Они покупают табак из-за рубежа, затем перерабатывают его и продают. Правда, вы знаете, что в производстве сигарет мы зависим и от иностранного табака. Однако поставлена задача: закупать продукцию и у местных табаководов, чтобы придать таким образом импульс и развитию сельского хозяйства»,- сказал он.

«Сегодня мы видим на примере Сумгайытского химического промышленного парка обновляющийся, усиливающийся Азербайджан. В особенности, если вспомнить какой была эта территория, в каком она находилась состоянии, когда мы приняли данное решение. Это были прогнившие, развалившиеся, прекратившие работу предприятия, зона экологического бедствия, а также неиспользуемые земли. Сейчас здесь на площади в сотни гектаров создан промышленный парк»,- отметил глава государства.