Президент Ильхам Алиев: Необходимо подготовить предложения, связанные с дальнейшим развитием промышленного парка в Сумгаите

БАКУ/Trend/- Необходимо подготовить предложения, связанные с дальнейшим развитием промышленного парка в Сумгаите, выбрать места.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Центра профессионального образования при Обществе с ограниченной ответственностью «Сумгайытский химический промышленный парк».

«Необходимо подготовить предложения, связанные с дальнейшим развитием промышленного парка, выбрать места, так как, еще раз хочу сказать, такими темпами в течение 2-3 лет эти места будут заполнены, и на 508 гектарах не останется места. Поэтому, посмотрите, где мы можем продолжить это. Необязательно, чтобы это место прилегало к данной территории, оно может быть немного в стороне, но главное, что оно получит статус резидента. Возможно, уже в нынешнем году, не теряя времени, можно приступить к работам по очистке, прокладке коммуникаций, так как это тоже займет время. Когда мы очищали данную территорию, на это потребовалось около года. Очистка, затем коммуникационные работы. Поэтому, возможно, до конца года могут быть выделены определенные средства на проведение этих работ на новом месте, чтобы, когда очередные инвесторы проявили внимание, они не теряли времени»,- сказал глава государства.