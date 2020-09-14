Реджеп Тайип Эрдоган: Турецко-азербайджанская дружба вечна (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова 12 сентября в Стамбуле встретилась с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе, поблагодарив турецкого президента за возможность встретиться, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова передала главе турецкого государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Спикер сообщила, что Азербайджан и Турция во всех судьбоносных вопросах поддерживает и полагаются друг на друга.

"Заявления, озвученные лично Вами, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром в связи с провокацией, совершенной 12 июля Арменией в направлении Товузского района, были восприняты азербайджанским народом с большим одобрением. Мы всегда ощущали поддержку братской Турции и благодарим Вас и членов турецкого правительства за недвусмысленное выражение этой поддержки", - сказала Сахиба Гафарова.

Она сообщила, что угрозы, которые представляют для Турции события в регионе, серьезны, и мы это видим.

"Однако, решительная позиция турецкого государства, в частности позиция Вашего Превосходительства в отношении этих угроз высоко одобряется и азербайджанской общественностью. Борьба, которую вы вели в Сирии, Ираке, Ливии, на Черном, Средиземном и Эгейском морях, - это национальная борьба за защиту справедливых интересов турецкого народа. Мы понимаем это. Как сказал несколько дней назад Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая новоназначенного посла Греции в Азербайджане, Турция является для нас не только другом и партнером, но и братской страной. Мы безо всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию. Турция не только дружественная, но и братская для нас страна, и турки – наши братья. Так что во всех вопросах мы будем рядом с ними", - сказала она.

Искренняя дружба и братство между руководителями Азербайджана и Турции - Президентом Ильхамом Алиевым и Вами - придают дополнительный импульс отношениям и поддержке между нашими странами, - отметила Гафарова.

Спикер Милли Меджлиса поздравила Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с открытием месторождения природного газа в Черном море и подчеркнул важную роль этого в удовлетворении энергетических потребностей братской страны.

В свою очередь Президент Реджеп Тайип Эрдоган пожелал успехов новоизбранному парламенту. Глава турецкого государства попросил передать Президенту Ильхаму Алиеву его приветствия и наилучшие пожелания.

Он сообщил, что Турция и Азербайджан - две братские страны. Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что наши страны всегда занимают одинаковую позицию на международных площадках и поддерживают друг друга в судьбоносных вопросах. Недавние слова, которые озвучил Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане, являются ярким примером этого.

"Поэтому мы еще раз выражаем признательность всему братскому народу Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция всегда была рядом с Азербайджаном и в дальнейшем это всегда будет так.

Затронув совместные экономические проекты, реализуемые двумя странами в регионе, Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс являются частью нашего стратегического сотрудничества. Президент также выразил удовлетворение отношениями между парламентами двух братских стран. Он отметил, что у азербайджанских и турецких парламентариев есть широкие возможности, чтобы работать вместе, плечом к плечу в международных организациях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)