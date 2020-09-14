Президент Ильхам Алиев: Естественно, наши нефтяные месторождения когда-то иссякнут

БАКУ/Trend/ - Естественно, наши нефтяные месторождения когда-то иссякнут.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Центра профессионального образования при Обществе с ограниченной ответственностью «Сумгайытский химический промышленный парк».

«Правда, в ближайшее время мы приступим к эксплуатации новых нефтяных и газовых месторождений, постараемся, чтобы уровень добычи оставался стабильным. Но на месторождения «Азери», «Чираг», «Гюнешли», являющихся нашим основным источником дохода, неизбежен и естественный спад. Этот пробел мы должны восполнить именно за счет ненефтяного сектора. Для сохранения платежного баланса на позитивном уровне нам, конечно, нужны предприятия, производящие высококачественную продукцию экспортной направленности и приносящие валюту. Потому что сегодня положительный платежный баланс у нас сохраняется в основном за счет нефтегазового фактора. Однако мы должны постараться, отставив в сторону этот фактор, всегда иметь положительное сальдо в экспортно-импортных операциях. Поэтому обязательно должны создаваться производственные отрасли, имеющие экспортную направленность и способные заменить импорт. Здесь начала функционировать сигаретная фабрика, и статистика уже показывает, насколько сократилась зависимость от импорта»,- сказал глава государства.