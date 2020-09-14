Правнучка Муртузы Мухтарова и жители Амирджан выразили признательность за новый парк (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Жители Амирджана выразили признательность за масштабную реконструкцию парка имени Муртузы Мухтарова.

Как передает в понедельник Trend, правнучка Муртузы Мухтарова Зийнатханым Алиева отметила, что после открытия парка душа Муртузы Мухтарова обретет покой.

"Жители с нетерпением ждали открытия такого красивого парка имени Муртузы Мухтарова в нашем Амирджане", - сказала правнучка мецената.

Жители поселка Амирджан отметили, что раньше это место было неблагоустроенным, но теперь здесь разбит красивый парк с зелеными насаждениями.

"Благодарим всех, кто вложил труд в это дело. Мы чрезвычайно рады, что парк открылся. Теперь жители Амирджана будут приходить сюда и отдыхать", - сказали жители.

Отметим, что бывший парк «7 Гоч», расположенный на улице Джабира Алиева, был создан в 1992 году. На протяжении многих лет территория парка не обустраивалась. С учетом обращений жителей поселка парку было присвоено имя уроженца Амирджана мецената Муртузы Мухтарова, который открыл в XIX веке первый завод бурового оборудования и изобрел буровой станок. В парке установлен его бюст.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева в течение двух месяцев здесь были проделаны широкомасштабные работы по благоустройству и создан красивый, современный парк.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)