Незаконное заселение Карабаха армянами — подрывная деятельность, нацеленная на изменение демографической ситуации — международный эксперт

БАКУ /Trend/ - Переселение армян из Сирии и Ливана в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы является международным преступлением и подрывным шагом, направленным на изменение демографической ситуации на территориях Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт в области геополитики и международных вопросов Малик Айюб Сумбал.

Он отметил, что для прекращения этих злокозненных действий Азербайджану следует взять за основу резолюции Совета Безопасности ООН:

"План незаконного переселения Армении дестабилизирует регион и затрудняет урегулирование конфликта. В будущем Армения будет использовать незаконно переселенных людей против Азербайджана. В этом контексте необходимо принять срочные меры для предотвращения незаконного заселения армянами Нагорного Карабаха. Также этот вопрос следует вывести на международный уровень", - сказал Сумбал.

Он сообщил, Минская группа ОБСЕ играет роль молчаливого наблюдателя.

"Эта группа создана для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Однако последние события показывают, что Минская группа превратилась в морально устаревший институт. МГ ОБСЕ должна взять вопрос незаконного заселения на жесткий контроль и пресечь эти действия", - добавил Малик Айюб Сумбал.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)