Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, предприняв с первых дней пандемии очень оперативные действия, смог избавить наш народ от большой беды

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, предприняв с первых дней пандемии очень оперативные действия, смог избавить наш народ от большой беды.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении по случаю начала нового учебного года.

«Как вам известно, с начала марта все школы, вузы, все учебные заведения закрылись, и основной целью этого было уберечь детей и подростков от болезни. Естественно, это негативно отразилось на сфере образования. Однако считаю, что в результате принятых мер нам удалось устранить большую часть негативных последствий пандемии в образовании. Уверен, что учебный год, начинающийся в новых условиях, будет успешным, все наши учащиеся, студенты получат хорошие знания, а учителя с честью выполнят свой служебный долг», - сказал глава государства.