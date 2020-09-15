Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, предприняв с первых дней пандемии очень оперативные действия, смог избавить наш народ от большой беды

Политика 15 сентября 2020 09:40 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, предприняв с первых дней пандемии очень оперативные действия, смог избавить наш народ от большой беды

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, предприняв с первых дней пандемии очень оперативные действия, смог избавить наш народ от большой беды.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении по случаю начала нового учебного года.

«Как вам известно, с начала марта все школы, вузы, все учебные заведения закрылись, и основной целью этого было уберечь детей и подростков от болезни. Естественно, это негативно отразилось на сфере образования. Однако считаю, что в результате принятых мер нам удалось устранить большую часть негативных последствий пандемии в образовании. Уверен, что учебный год, начинающийся в новых условиях, будет успешным, все наши учащиеся, студенты получат хорошие знания, а учителя с честью выполнят свой служебный долг», - сказал глава государства.

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