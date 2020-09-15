Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы готовимся к постпандемическому периоду

БАКУ/Trend/ - В настоящее время мы готовимся к постпандемическому периоду.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении по случаю начала нового учебного года.

«Конечно, после того, как будет изобретена вакцина, мы уже сможем сказать, что нынешний период остался позади. Как вам известно, Азербайджан ведет переговоры с несколькими компаниями в связи с поставкой в нашу страну вакцины. Конечно, полученная вакцина должна пройти все стадии испытания и получить международные сертификаты. Затем вакцина будет доставлена в Азербайджан, и уверен, что после этого мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни, в том числе будет восстановлен традиционный учебный процесс в сфере образования», - сказал глава государства.

«Несмотря на последствия пандемии, экономический спад, сокращение нефтяных доходов, мы продолжаем строительство школ, вузов, в то же время не сокращен ни один социальный проект. Как вам известно, в прошлом и нынешнем году мы предоставили гражданам большой социальный пакет. В нынешнем году государство оказало поддержку около 5 миллионам граждан Азербайджана, эта поддержка продолжается и сегодня», - отметил Президент Ильхам Алиев.