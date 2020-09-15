Президент Ильхам Алиев: Во всех школах учителя должны воспитывать учащихся в национальном духе, духе традиционных ценностей

Политика 15 сентября 2020 09:48 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Во всех школах учителя должны воспитывать учащихся в национальном духе, духе традиционных ценностей

БАКУ/Trend/ - Во всех школах учителя должны воспитывать учащихся в национальном духе, духе традиционных ценностей.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении по случаю начала нового учебного года.

Как отметил глава государства, в современном мире успешное развитие любой страны будет определяться ее интеллектуальным потенциалом, это несомненно.

«Достаточно взглянуть на опыт развитых стран и спросить: благодаря чему эти страны считаются развитыми. Именно благодаря знаниям, грамотности, технологиям. Развитые страны сегодня предлагают миру, изобретают новые технологии, и во многих из этих стран нет природных ресурсов. Поэтому развитие любой страны измеряется не ее природными ресурсами, и в будущем это будет проявляться еще более отчетливо. Так что средства, вложенные в образование, - это средства, вложенные в будущее, независимость, безопасность каждой страны. Неслучайно среди бюджетных расходов в Азербайджане второе место занимают расходы, выделенные на сферу образования. Если бы мы не находились в условиях войны, то они были бы на первом месте, потому что в настоящее время самые большие наши расходы связаны с оборонной сферой. И это естественно. То есть, это само по себе показатель, проявление нашей политики, отражает наши намерения. Я рад, что сегодня наша молодежь очень тяготеет к знаниям. Она должна обладать знаниями, быть грамотной, чтобы управлять в дальнейшем нашей страной. Наше будущее будет в руках детей, учащихся, студентов, обучающихся сегодня в школах и вузах. Их знания, грамотность, конечно же, обусловят будущее нашей страны. В то же время должен особо отметить, что наша молодежь, дети должны воспитываться в духе патриотизма, национальном духе, на основе национальных ценностей – традиционных азербайджанских ценностей. Исключительное значение здесь, конечно, представляет роль семьи. В то же время во всех школах учителя должны воспитывать учащихся в национальном духе, духе традиционных ценностей», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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