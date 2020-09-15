Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется построить 147 школ

БАКУ/Trend/ - В этом году планируется построить 147 школ.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении по случаю начала нового учебного года.

«Что касается строительства школ, то могу сказать, что в этом году планируется построить 147 школ. Большая часть их уже построена и приведена в состояние готовности ко Дню знаний. До конца этого года предусмотрено открытие нескольких школ. Должен также отметить, что 45 из 147 школ построены по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Вот уже 17 лет Фонд Гейдара Алиева проводит очень большую работу в этой области. Как вам известно, строительство новых школ в Азербайджане получило широкий размах в рамках программы «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу», начатой Фондом Гейдара Алиева», - сказал глава государства.

«В последние 2-3 года мы строим в небольших селах школы модульного типа. В нынешнем году обеспечивается и будет обеспечено строительство 60 школ модульного типа. Таким образом, всего за один год строится и капитально ремонтируется около 150 школ. Должен отметить, что за последние 17 лет в Азербайджане было построено и капитально отремонтировано до 3700 школ. Это составляет подавляющее большинство нашего школьного фонда, потому что в настоящее время в Азербайджане около 4500 школ, из которых 3700 обрели совершенно новый облик и отстроены заново», - отметил Президент Ильхам Алиев.