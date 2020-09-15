Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги отравляют умы молодежи

БАКУ/Trend/ - Некоторые внешние круги отравляют умы молодежи.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении по случаю начала нового учебного года.

«Сегодня мы видим под предлогом глобализации проявления большой политики – некоторые внешние круги отравляют умы молодежи, сбивают ее с истинного пути, она сталкивается с ложной информацией, клеветой, сообщениями провокационного характера. Порой молодежь не может понять, какая информация правдивая, а какая – ложная. Поэтому от учителей зависит многое. Мы должны уберечь наших детей, подростков, молодежь от «ценностей», противоречащих национальным обычаям и традициям. Наши дети должны быть привязаны к Родине, народу, больше всего дорожить независимостью, воспитываться в национальном духе, в духе патриотизма, защищать и беречь национальные обычаи и традиции, которые мы хранили веками. В таком случае Азербайджан и дальше будет идти по пути независимости и развития», - сказал глава государства.