Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджано-турецкое братство и дружба являются примером для всего мира

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы отмечаем 102-ю годовщину освобождения Баку от оккупации. Несмотря на сложности того периода, братская Турция оказала Азербайджану помощь. Прибыв в Азербайджан, Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паша включилась в борьбу. Пройдя славный боевой путь от Гянджи до Баку, Кавказская исламская армия вместе с только что созданной Национальной армией Азербайджана и добровольцами освободила Баку от армянской и большевистской оккупации. С глубоким уважением чту память шехидов, пожертвовавших жизнью на этом пути. Их светлая память вечно живет в нашем сердце.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства отметил в письме, что для азербайджанского народа 15 сентября - чрезвычайно знаменательный день. Именно в этот день Баку был освобожден от оккупации и впервые объявлен столицей независимого Азербайджанского государства. После этой исторической победы триумфальное шествие Кавказской исламской армии и Национальной армии Азербайджана было с большим воодушевлением и радостью встречено жителями Баку.

Два года назад на улицах Баку вновь царили те же воодушевление и радость. Мы вместе с Вами наблюдали участие азербайджанских и турецких солдат в военном параде по случаю 100-летия освобождения Баку от оккупации. Безусловно, это историческое событие навсегда останется в памяти.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня азербайджано-турецкое братство и дружба являются примером для всего мира. Братская Турецкая Республика продемонстрировала решительную позицию в отношении военной провокации Армении против Азербайджана 12 июля. Азербайджанский народ высоко ценит Ваши однозначные заявления в связи с товузскими событиями. Азербайджан также всегда находится рядом с братской Турцией и во всех вопросах без колебаний демонстрирует свою поддержку. Азербайджано-турецкое стратегическое союзничество и партнерство являются важным фактором, обеспечивающим мир и безопасность в регионе, вносящим вклад в развитие сотрудничества.

Взаимоотношения наших братских и дружественных стран и народов действительно успешно развиваются и расширяются во всех сферах в соответствии с лозунгом великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства».