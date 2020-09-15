Экологический террор в оккупированном Нагорном Карабахе создает серьезную угрозу для окружающей среды региона – совместное заявление
БАКУ /Trend/ - Захватническая Армения продолжает нарушать на оккупированных территориях Азербайджана и на трансграничном уровне все принципы международного права по охране и управлению водными ресурсами.
Об этом говорится в совместном заявлении МИД и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
«Враждебное отношение и экологический террор в Нагорно-Карабахском регионе и прилегающих районах Азербайджана, находящихся под оккупацией Армении, создают серьезную угрозу для окружающей среды региона», - говорится в заявлении.
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Экологический террор в оккупированном Нагорном Карабахе создает серьезную угрозу для окружающей среды региона – совместное заявление
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