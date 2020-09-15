Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из редких стран, которые проводят абсолютно независимую политику

БАКУ/Trend/ - Сегодня Азербайджан является одной из редких стран, которые проводят абсолютно независимую политику.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении по случаю начала нового учебного года.

«Сегодня мы, как независимая страна, добились больших успехов. В любой сфере азербайджанский народ видит, каковы преимущества независимости. Сегодня Азербайджан является достойной страной, которая достойно ведет себя на международной арене. Азербайджан – свободная страна, наши граждане живут в условиях свободы. В экономической сфере Азербайджан – развивающаяся страна. Это страна, обладающая мощной армией. Всего этого мы добились в период независимости», - сказал глава государства.

«Сегодня Азербайджан является одной из редких стран, которые проводят абсолютно независимую политику – как внешнюю, так и внутреннюю. Эта политика поддерживается азербайджанским народом. Я ощущаю эту поддержку постоянно, каждый день. Эта поддержка придает мне дополнительные силы. Опираясь на нее, мы уверенно ведем Азербайджан вперед. Наши дети, молодежь должны вести в будущем страну по этому пути - пути независимости, чтобы азербайджанский народ и впредь никогда ни от кого не зависел. Чтобы мы и дальше никогда не попадали под чье бы то ни было влияние. Как я уже сказал, знания, грамотность, патриотизм, национальный дух, достоинство играют здесь основную роль», - отметил Президент Ильхам Алиев.