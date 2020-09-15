Комитет парламента Азербайджана проведет заседание

БАКУ /Trend/ - Сегодня пройдет первое в рамках осенней сессии заседание парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

На заседании будет заслушан отчет о работе, проведенной комитетом во время весенней и внеочередных сессий текущего года, обсужден проект плана законодательных работ осенней сессии.

Также состоится обмен мнениями по текущим вопросам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)