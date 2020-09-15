МИД Азербайджана: Слова главы МИД Армении о тесной дружбе с мусульманскими странами – наглядный пример двуличия (версия 2)

Политика 15 сентября 2020 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мнения, озвученные министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном в рамках визита в Египет – это наглядный пример двуличия официального лица страны, подвергшей кровавой этнической чистке сотни тысяч азербайджанцев, изгнавшей их из своих домов, жестоко истребившей за одну ночь в Ходжалы 613 мирных жителей только за то, что они азербайджанцы и мусульмане, уничтожившей и разрушившей мусульманское наследие, мечети на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом говорится в обращении МИД Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

«Армения, идеологической основой государственной политики которой является терроризм, с конца 1980-х и в начале 1990-х годов широко использовала террористические операции против Азербайджана. В результате более 30 терактов, сопровождавшихся подрывом пассажирских автобусов, поездов на территории Азербайджана и в бакинском метро, погибли более 2000 гражданских лиц. Известно, что Армения, широко используя террористические методы в аннексии Нагорно-Карабахского региона и семи прилагающих районов Азербайджана, привлекает к военным операциям наемников-террористов из зарубежных стран, в частности, из ближневосточного региона. Истинное лицо Армении проявляется на примере таких ярых террористов, как Монте Мелконян, непосредственно участвовавшего в оккупации Нагорно-карабахского региона Азербайджана и являвшегося одним из руководителей террористической организации ASALA, которые героизируются на государственном уровне. В 1970-1980-х годах ASALA и другие армянские террористические организации совершили более 235 терактов в 22 странах, жертвами армянского террора стали 24 дипломата братской Турции», - говорится обращении.

В МИД подчеркнули, что на фоне всего этого, высказывания министра иностранных дел Армении о дружбе и тесном сотрудничестве с мусульманскими странами, региональной и глобальной безопасности, не что иное, как бред: «Мы решительно отвергаем фальшивые и бредовые утверждения и заявления оккупационной Армении и требуем соблюдения этой страной резолюций, принятых Совбезом ООН в 1993 году, а также многочисленных резолюций Организации исламского сотрудничества в связи с агрессией Армении против Азербайджана».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Госкомитет по делам беженцев привлекает работы по ремонту дорог
Госкомитет по делам беженцев привлекает работы по ремонту дорог
AzInTelecom объявил тендер на покупку транспортного средства
AzInTelecom объявил тендер на покупку транспортного средства
Минстрой Туркменистана объявляет тендер на строительство творческого центра
Минстрой Туркменистана объявляет тендер на строительство творческого центра
Loading Bars
Лента новостей
ADİF выплатил вкладчикам четырёх закрывшихся банков около 519 млн манатов Экономика 12:03
Эркан Озорал: Поддержка Азербайджаном позиции Турции по Восточному Средиземноморью еще больше усиливает Анкару Политика 11:58
Азербайджан сократил импорт продукции в январе-августе 2020 г. Бизнес 11:53
МИД Азербайджана: Слова главы МИД Армении о тесной дружбе с мусульманскими странами – наглядный пример двуличия Политика 11:52
На Навоийской ТЭС будет построена третья парогазовая установка Узбекистан 11:49
Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги отравляют умы молодежи Политика 11:48
Реджеп Тайип Эрдоган: Турецко-азербайджанские отношения прекрасно развиваются и в политической, и в экономической, и в военной сферах Политика 11:40
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в эксплуатацию сдаются 62 образовательных учреждения (ФОТО) Общество 11:39
Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 11:38
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджано-турецкое братство и дружба являются примером для всего мира Политика 11:32
Yelo Bank предоставил возможность дистанционного обучения школьникам из малообеспеченных семей Экономика 11:30
В Туркменистане откроют предприятие по производству звуко- и теплоизоляционных материалов Строительство 11:28
Нефть не демонстрирует определенной динамики в ожидании заседания ОПЕК+ Энергетика 11:27
Безработица в Великобритании в мае-июле выросла до 4,1% Европа 11:27
В Азербайджане за восемь месяцев 2020 года сократились железнодорожные грузоперевозки Бизнес 11:22
Туркменистан примет меры по упрощению и гармонизации таможенных процедур Транспорт 11:20
Азербайджан увеличил объем экспортируемого газа Энергетика 11:20
Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва в Афганистане Другие страны 11:16
Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $40 Финансы 11:15
В строящемся торговом центре в центре Бейрута вспыхнул пожар Арабские страны 11:15
Президент Ильхам Алиев направил Реджепу Тайипу Эрдогану письмо в связи со 102-й годовщиной освобождения Баку от оккупации Политика 11:09
Азербайджан всегда может полагаться на поддержку Турции – администрация президента Турции Турция 11:04
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 218,3 тыс. человек Россия 10:59
Комитет парламента Азербайджана проведет заседание Политика 10:54
Первая вакцина от коронавируса в КНР может стать доступна для населения в ноябре Другие страны 10:53
Возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета Агстафы Общество 10:41
Мурад Гусейнов станет гостем международного фестиваля, проводимого при поддержке ЮНЕСКО (ВИДЕО) Культура 10:33
В результате очередной провокации Армении ранен азербайджанский военнослужащий Нагорно-карабахский конфликт 10:32
Рейтинг главных российских актеров последних 10 лет (ФОТО) Интересное 10:27
SOCAR Methanol экспортировал метанол на сумму более $30 млн Энергетика 10:23
«Снова в школу» с Bumblebee! (ФОТО) Общество 10:22
В Азербайджане дорожает золото Финансы 10:19
В Туркменистан прибыл очередной контейнерный поезд через Казахстан Транспорт 10:17
Торговые сети в Азербайджане ориентируются на онлайн продажи посредством телефонных приложений Бизнес 10:05
Евро по отношению к манату продолжает дорожать Финансы 10:05
ROLLS-ROYCE переходит на производство в две смены, полностью сохраняя штат Общество 10:00
Экологический террор в оккупированном Нагорном Карабахе создает серьезную угрозу для окружающей среды региона – совместное заявление Политика 09:58
В Дашогузском регионе Туркменистана планируют собрать большой урожай риса Бизнес 09:54
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из редких стран, которые проводят абсолютно независимую политику Политика 09:54
С сегодняшнего вечера погода в Азербайджане ухудшится Общество 09:53
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:53
Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется построить 147 школ Политика 09:53
Полиция Индонезии привлечет главарей преступных группировок для контроля за ношением масок Другие страны 09:52
Президент Ильхам Алиев: Во всех школах учителя должны воспитывать учащихся в национальном духе, духе традиционных ценностей Политика 09:48
Сокращаются объёмы поставок турецкой стали на строительные рынки Ирана Бизнес 09:47
Россия резко увеличила объёмы импорта стали из Турции Бизнес 09:46
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы готовимся к постпандемическому периоду Политика 09:44
В Баку произошел пожар в автобусе Происшествия 09:41
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, предприняв с первых дней пандемии очень оперативные действия, смог избавить наш народ от большой беды Политика 09:40
Закрыта подача заявок на строительство зеленой и фиолетовой линий Тель-Авивского трамвая Израиль 09:34
Президент Ильхам Алиев обратился к учителям, студентам и учащимся по случаю начала нового учебного года Политика 09:30
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт "Аднан Мэндереса" Транспорт 09:28
Фильм иранского режиссера получил приз международного кинофестиваля в Японии Общество 09:23
18 млн тонн зерновых культур планируют собрать в Казахстане Казахстан 09:20
Натия Турнава: Мы делаем все для сохранения положительной динамики в экономике Грузия 09:18
В Азербайджане начался новый учебный год Общество 09:15
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт "Адана" Транспорт 09:15
Обнародованы объёмы перевалки сульфата аммония через порты Турции Транспорт 09:13
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Хопа Транспорт 09:10
"Барселона" до конца недели объявит о трансфере футболиста "Лиона" Депая Спорт 08:59
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке Россия 08:51
В Японии число жителей в возрасте старше 100 лет превысило 80 тыс. Другие страны 08:39
Британских водителей будут сажать пожизненно за смертельные ДТП Европа 08:27
Facebook потратила $390 млн на покупку новой штаб-квартиры фирмы REI на западе США В мире 08:14
Посол: Иран заинтересован в продлении контракта по закупке электроэнергии из Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ) Политика 08:00
65 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 07:50
Турнава: Мы делаем все для сохранения положительной динамики в экономике Грузия 07:40
В Иране разработали технологию обогащения стабильных изотопов Иран 07:30
Китай еще на год освободит от дополнительных пошлин часть импорта из США В мире 07:15
Глава МИД Японии Мотэги сохранит свой пост в новом правительстве Другие страны 07:04
Bloomberg: китайская Tencent выбрала Сингапур в качестве площадки для экспансии в Азию В мире 06:47
Самая дешевая модель Tesla получит апгрейд Европа 06:29
В Японии начался суд над бывшим соратником Карлоса Гона Другие страны 06:14
Минюст США начал проверку из-за ситуации после приговора экс-советнику Трампа США 05:49
ОАЭ и Бахрейн подпишут соглашения о нормализации отношений с Израилем Израиль 05:35
Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат В мире 05:16
Нарушителей масочного режима в Индонезии заставили копать могилы Другие страны 04:51
США разместят 150 военных самолетов пятого поколения на Аляске США 04:34
В Порт-о-Пренсе полицейские вышли на акции протеста Другие страны 04:16
"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу Другие страны 03:37
В NASA прокомментировали обнаружение признаков жизни на Венере США 03:13
Ураган "Салли" у южного побережья США усилился до второй категории США 02:55
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о внутреннем рынке Европа 02:39
"Челси" стартовал в чемпионате Англии с победы над "Брайтоном" Спорт 02:22
Жертвами пожаров в Орегоне стали 10 человек США 02:01
Очередное тестирование выявило четыре случая заражения коронавирусом в клубах АПЛ Спорт 01:43
Во Франции существенно упал суточный показатель случаев коронавируса Европа 01:28
Трамп, говоря об изменении климата, заявил, что будет "становиться прохладнее" США 01:11
Испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта США 00:51
Количество умерших с коронавирусом в Москве превысило 5 тыс. человек Россия 00:35
На Венере нашли следы фосфина. Что это значит? В мире 00:18
Исполняется 102 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации Политика 00:01
Госдеп снял рекомендацию для американских граждан не посещать Китай из-за пандемии США 14 сентября 23:55
YouTube запускает аналог TikTok В мире 14 сентября 23:42
Мигрантов обвинили в преднамеренном поджоге лагеря на острове Лесбос Европа 14 сентября 23:27
Рыбоводческие хозяйства Туркестанской и Кызылординской областей обменялись опытом Казахстан 14 сентября 23:18
Иран сэкономит $20 млн в год благодаря производству иранского препарата для трансплантации Общество 14 сентября 23:07
В Кутаиси еще одна клиника стала принимать пациентов с коронавирусом Грузия 14 сентября 23:05
Румыния назвала основные направления сотрудничества с Туркменистаном Финансы 14 сентября 23:00
Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes Спорт 14 сентября 22:52
Все новости