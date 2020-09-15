Эркан Озорал: Поддержка Азербайджаном позиции Турции по Восточному Средиземноморью еще больше усиливает Анкару (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:58)

БАКУ /Trend/ - Поддержка Азербайджаном позиции Турции по Восточному Средиземноморью еще больше усиливает Анкару.

Об этом во вторник сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, сообщает во вторник Trend.

Посол отметил, что Турция испытывает чувство гордости в связи с поддержкой Азербайджана: «Этого и следовало ожидать от турецко-азербайджанского братства. Мы вместе и в плохие, и в хорошие дни. Мы - одна нация, два государства. Позиция Турции по Восточному Средиземноморью опирается на международное право, наши права и интересы».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)