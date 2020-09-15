Безмолвие посредников ограничивает возможности выбора Азербайджана в деле обеспечения своей территориальной целостности - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - В армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте наблюдается начало новой фазы. Неуклонное расширение армянских провокаций постепенно все больше начало замещать относительную стабильность, которая сохранялась в недалеком прошлом. Боестолконовения в Товузском направлении госграницы Азербайджана два месяца назад в результате военных провокаций Армении, последующие разоблачения в связи с поставками вооружений этой стране, задержание армянского диверсанта в направлении Геранбоя - лишь краткий перечень армянских провокаций в зоне конфликта и в связи с конфликтом. Частые визиты премьер-министра Армении на оккупированные территории и выступления с заявлениями, в корне противоречащими духу процесса урегулирования, стали неотъемлемой частью очередных армянских провокаций. Тот факт, что "призывы к миру" супруги Пашинян в первые месяцы правления армянского премьера недавно сменили фотографии с автоматом Калашникова, говорит о том, какой гнусный характер приобрела армянская провокация.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в публикации под заголовком "Армянские провокации и молчание Минской группы" вице-премьера, зампредседателя - исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедова, размещенной на его официальной странице в Facebook.

Али Ахмедов подчеркивает, что армянские провокации проявляются не только в обострении милитаристской риторики и поведения Армении.

"Переселение в последнее время населения армянского происхождения из Ливана на оккупированные территории Азербайджана - не что иное, как беспрецедентная провокация, наносящая сокрушительный удар по процессу урегулирования конфликта. На глазах у всего мира идет процесс грубого нарушения международного права — заселение оккупированных территорий. Армяне нацелены на авантюру, сулящую опасные перспективы, к примеру, повторить в XXI веке политику переселения, которая когда-то изменила демографическую ситуацию на Южном Кавказе. История последних 50-60 лет Ближнего Востока — поучительный пример того, насколько горькими могут быть последствия такой игры. Попытки армянских политиков превратить Южный Кавказ в очаг беспрестанных конфликтов и войн нельзя игнорировать, на них должен обрушиться гнев всех международных организаций и мирового сообщества в целом.

На фоне растущих провокаций Армении безмолвие Минской группы ОБСЕ, взявшей на себя миссию урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ее превращение беспристрастного наблюдателя, мягко говоря не может не вызывать удивление. Во всяком случае, Минская группа не может уклоняться от ответственности за то, что конфликт затянулся, а она не смогла найти правильную формулу урегулирования. Сейчас на ее глазах армянская сторона продолжает совершать очередное преступление, которое может привести к новым, еще более печальным последствиям.

Азербайджан выступает за мирное, но справедливое урегулирование конфликта с условием освобождения всех оккупированных территорий. За некоторыми исключениями, режим прекращения огня, действующий с 1994 года, является наглядным проявлением этого. Однако тот факт, что конфликт не урегулирован по сей день, нарастающие армянские провокации и молчаливость посредников ограничивают возможности выбора Азербайджана в деле обеспечения своей территориальной целостности. Азербайджан должен и вернет свои оккупированные земли. Если посредники и дипломаты не справятся со своей работой, героической азербайджанской армии предстоит выполнить свою благородную миссию. Бои в апреле 2016 года и июле 2020 года показали, на что способна наша армия. Нет ни малейшего сомнения, что атаки наших военнослужащих приведут к торжеству справедливости", - написал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)