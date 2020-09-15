Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - 15 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану и передал поздравления по случаю 102-й годовщины освобождения Баку от оккупации 15 сентября. Отметив, что Кавказская исламская армия под руководством Нуру Паша вместе с Национальной армией Азербайджана и добровольцами освободила Баку от армянской и большевистской оккупации, глава нашего государства сказал, что с глубоким уважением чтит память шехидов, пожертвовавших жизнью на этом пути, их светлая память вечно будет жить в сердце нашего народа.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что в связи с этим знаменательным событием направил поздравительное послание Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава государства отметил, что как пример приверженности светлой памяти наших предков, 15 сентября и сегодня отмечается как праздник. В связи с этим в Баку и различных регионах Азербайджана проводятся мероприятия.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за телефонный звонок, передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления и подчеркнул, что направил главе нашего государства послание по этому случаю. Президент Турецкой Республики отметил роль Кавказской исламской армии под руководством Нуру Паша и Национальной армии Азербайджана в освобождении Баку от оккупации.

Главы государств подчеркнули, что наши страны всегда находятся рядом друг с другом и поддерживают друг друга во всех вопросах.

В ходе телефонного разговора был упомянут военный парад, проведенный два года назад по случаю 100-летия освобождения Баку. С теплотой было отмечено, что президенты двух стран вместе наблюдали за военным парадом с участием азербайджанских и турецких солдат. Было выражено удовлетворение тем, что отношения между нашими странами поднялись на более высокий уровень.

Во время беседы были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в различных сферах.