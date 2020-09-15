Европейское новостное агентство опубликовало интервью Хикмета Гаджиева относительно незаконного заселения Армении

БАКУ/Trend/ - Собственный корреспондент Европейского новостного агентства по Италии, руководитель портала Eurasiaticanews Карло Марино опубликовал в отмеченном агентстве опубликованное в АЗЕРТАДЖ интервью помощника Президента Азербайджанской Республики – заведующего отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева относительно проводимой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана политике незаконного заселения (https://www.european-news-agency.de/politik/statement_by_hikmat_hajiyev_azeri_foreign_affairs_-79186/).

В публикации рассказывается о переселении в последние дни армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана. Отмечается, что проводимое Арменией незаконное заселение на оккупированных территориях Азербайджана является военным преступлением.

Подчеркивается, что в то время как страны мира, в том числе Азербайджан, занимаются устранением последствий произошедшей в Ливане трагедии, оказанием Ливану гуманитарной помощи, Армения злоупотребляет этой трагедией, человеческими страданиями для своих грязных намерений. Тем самым Армения демонстрирует, что для нее не существует никаких моральных ценностей.

Особо подчеркивается, что население, заселенное на наших оккупированных территориях, фактически является жертвой безответственной, авантюрной политики Армении. Все должны знать, что политика незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана не имеет правовой силы и Азербайджан полностью отвергает ее последствия.