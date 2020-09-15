ВВС Азербайджана и Турции совершили совместные полеты над Нахчываном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 102-й годовщины освобождения Баку 15 сентября ВВС Азербайджана и Турции совершили над городом Нахчыван совместные полеты.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны, проведенный ранее первый этап совместных азербайджано-турецких учений "Непоколебимое братство-2020" и организованные сегодня полеты являются образцом братства и военного единства между Азербайджаном и Турцией.

Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев, глава исполнительной власти города Нахчыван Мирсанани Сеидов, представитель Военного атташе ВС Турции в Нахчыванской АР албай Мустафа Гюнхан, представители ВС Азербайджана и Турции посетили Аллею шехидов, памятник в честь турецких шехидов и монумент Ana Harayı в Нахчыване.

Боевые вертолеты продемонстрировали в небе Нахчывана государственные флаги Азербайджана и Турции. В этот праздник победы философия гениальных слов общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" как нельзя лучше характеризует непоколебимость и вечность азербайджано-турецкого братства.

(Текст: Турал Гараджаев)