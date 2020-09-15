Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова во вторник прошло очередное заседание Совета.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в заседании приняли участие члены Наблюдательного совета.

В ходе заседания были подробно обсуждены поручения, вытекающие из указа Президента Азербайджана от седьмого августа 2020 года.

Был заслушан отчет о проделанной работе в направлении организации деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Обсуждены предложения в связи с государственными предприятиями, которые будут переданы под управление Холдинга согласно пункту 5.2 Указа Президента Азербайджана от седьмого августа 2020 года.

Была заслушана презентация на тему принципов деятельности Холдинга и создания экономической стоимости для государства, проведены обсуждения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)