Итальянская пресса о политике незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Итальянские СМИ, такие как Politicamente Corretto, Giornale Diplomatico и Agenzia Nova, опубликовали статьи об осуществлении Арменией, проводящей политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана, переселения армян из Ливана.

Как сообщает Trend, в этих статьях, на основе пресс-релиза посольства посольства Азербайджана, были отражены мнения на соответствующую тему, со ссылкой на заявления помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджана - Хикмета Гаджиева, а также министерства иностранных дел Азербайджана.

В статьях говорится, что Армения злоупотребляет недавним взрывом в Ливане в своих гнусных целях, что политика незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана на самом деле направлена ​​на изменение демографической ситуации в регионе. Отмечается, что эти люди также используются в качестве вооруженных наемников. Подчеркивается, что эта незаконная политика заселения не имеет под собой никаких правовых оснований, что Азербайджан полностью отвергает ее последствия, и что действия, осуществляемые Арменией, является военным преступлением. В статьях также говорится, что эта незаконная деятельность является ярким примером грубого нарушения оккупационной Арменией норм и принципов международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года и дополнительных протоколов к ней, а также обязательств, взятых Арменией.