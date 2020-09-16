Радикальное крыло оппозиции пытается выйти из комы посредством "фактора" Тофиг Ягублу — вице премьер (версия 2)

(Первая версия в 13:17)

БАКУ /Trend/ - Радикальное крыло оппозиции, попавшее в состояние политической комы, стремится выйти из нее при помощи "фактора" Тофиг Ягублу. Мы столкнулись с гнусным проявлением столкновения политики с моралью.

Жизнь оппозиционера Тофига Ягублу, получившего наказание решением суда согласно всем процедурам за совершенные им деяния преступного характера, теперь стала орудием, которым в своих интересах пытаются воспользоваться радикалы.

Об этом вице-премьер, зампред — исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов написал на своей странице в Facebook, комментируя состояние здоровья арестованного Тофига Ягублу и попытки оппозиции заработать на этом дивиденды, сообщает в среду Trend.

Ахмедов отметил, что сегодня актуальным является разрешение проблем, возникших в самочувствии оппозиционера в связи с объявленной им голодовкой: «Государство выполняет свои функции не избирательно. Меры, необходимые для защиты здоровья Тофига Ягублу принимаются и будут приниматься впредь. Но, к сожалению, позиция противной стороны иная, и сосредоточена не на здоровье человека, а на получение политических дивидендов. Видимо, радикалов больше заботит выгода в сложившейся ситуации, нежели жизнь одного из своих сподвижников».

Вице-премьер добавил, что принесение человеческой жертвы политике, говорит о полной безнравственности последней: "Существуют известные правовые процедуры разрешения вопроса несогласия Тофига Ягублу с приговором суда в его отношении. Невероятно трудно одобрить выбор тактики, предполагающей, за счет собственного здоровья одержать победу над правом, а тем более, если кто-то пытается на этом повысить свой политический рейтинг. Жизнь и здоровье человека ни в коем случае не должны быть предметом политической спекуляции или борьбы. Мы должны оберегать Азербайджан от такой грязной политики».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)