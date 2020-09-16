Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – одно из уникальных мест, где не существует этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и антисемитизма

БАКУ/Trend/- - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Еврейской общине Азербайджана по случаю новогоднего праздника еврейского народа – Рош-Ха-Шана.

«На протяжении всей истории в Азербайджане, обладающем богатым историко-культурным наследием и многовековыми традициями толерантности, евреи жили в условиях мира, спокойствия, взаимного уважения и доверия с представителями других народов и религий. Азербайджан – одно из уникальных мест, где не существует этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и антисемитизма. Азербайджанское государство, придающее особое значение сосуществованию в обществе, основанному на демократических, правовых принципах, поощрению атмосферы высокой терпимости, мультикультуральных ценностей, с большим вниманием и заботой относится к сохранению культурно-духовных ценностей, развитию языка и культуры всех этнических меньшинств, в том числе еврейской общины», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, заслуживает одобрения то, что наши соотечественники еврейского происхождения, принимающие активное участие в общественно-политической, социально-культурной жизни нашей страны, независимо от места проживания, всегда демонстрируют свою любовь и верность Азербайджану, вносят значительный вклад в дело доведения правды об Азербайджане до мировой общественности.

Глава государства еще раз передал еврейской общине искренние праздничные поздравления по случаю Рош-Ха-Шана, олицетворяющего доброжелательность, духовное возрождение и новую жизнь.