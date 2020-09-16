Министр обороны: Азербайджанская армия готова выполнить свой священный долг по освобождению своих земель (ФОТО)

Министр обороны: Азербайджанская армия готова выполнить свой священный долг по освобождению своих земель

БАКУ /Trend/ - 16 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил с заместителями командиров объединений, соединений и отдельных воинских частей, а также начальниками специальных военно-учебных заведений по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны.

Министр обороны проанализировал деятельность по боевой подготовке и морально-психологическому обеспечению за истекший период текущего года.

Отметив, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание армейскому строительству, министр обороны довел до участников встречи задачи, поставленные перед армией Верховным главнокомандующим Вооруженными силами.

Касаясь сложившейся ситуации на фронте, министр обороны поручил поддерживать высокий уровень боеготовности и бдительности личного состава, а также приказал немедленно и решительно пресекать возможные масштабные провокации вооруженных сил Армении на различных направлениях.

Напомнив о доверии азербайджанского народа к армии, министр заявил, что каждый военнослужащий – от солдата до генерала, готов выполнить свой священный долг по освобождению оккупированных территорий.

Говоря о мероприятиях по боевой подготовке в армии, об обеспечении и оснащении подразделений, а также повышении боеспособности, министр обороны дал конкретные указания должностным лицам в связи с дальнейшим усилением идеологической работы и морально-психологического обеспечения личного состава для планового проведения воспитательной работы, и поддержания постоянной готовности войск к выполнению боевых задач.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)