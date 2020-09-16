Азербайджан не оставит под армянской оккупацией ни пяди земли — замглавы МИД

БАКУ / Trend/ - Азербайджан никогда не позволит, чтобы под армянской оккупацией оставалась даже пядь земли, чтобы на территории Азербайджана было создано второе армянское государство.

Об этом сказал замиинистра иностранных дел Халаф Халафов, сообщает в среду Trend.

Халафов отметил, что это иллюзия Армении, которая сойдет на нет в ближайшее время.

Замминистра также добавил, что Азербайджан постоянно развивается , укрепляется его армия: "Под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна неуклонно развивается и укрепляется".

Что касается бредовых заявлений министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в рамках визита в Египет, Халафов подчеркнул, что это провокация.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)