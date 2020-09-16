Армения находится под опекой Запада, несмотря на свои провокации — турецкий дипломат

БАКУ /Trend/ - Армения, невзирая на все свои провокации и неправомочные действия находится под защитой и опекой Запада.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе вебинара "Региональная геополитическая поляризация и турецко-азербайджанские отношения", совместно организованного Центром анализа международных отношений и Центром стратегических исследований министерства иностранных дел Турции, сказал глава управления МИД Турции Йонет Джан Тезель.

Турецкий дипломат сообщил, что такое поведение нелегко понять.

"Мы не можем это понять. Нам следует прилагать больше усилий, чтобы доказать свою правоту. Чтобы добиться своих прав, мы должны быть сильнее . Да, есть двойные стандарты, однако это не должно сбивать нас с пути. Мы всегда должны двигаться вперед, чтобы требовать свои права", - подчеркнул Тезель.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)