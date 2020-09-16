В Гяндже состоялось открытие нового отделения Военного госпиталя (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева принимаются целенаправленные меры по улучшению служебных, социально-бытовых условий и охране здоровья личного состава Азербайджанской Армии, создается военная инфраструктура в соответствии с современными стандартами.

Как передает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны, в продолжение строительных работ, проводимых в военно-медицинских учреждениях, 16 сентября в Гянджинском гарнизоне состоялось открытие нового Отделения инфекционных заболеваний Военного госпиталя.

Принявшие участие в мероприятии, генерал-майор Хагани Джабраилов и заместитель начальника Главного медицинского управления министерства обороны полковник Эльхан Ибрагимов ознакомились с условиями, созданными в новом отделении.

Было отмечено, что в отделении, оснащенном новейшим медицинским оборудованием, произведенным в развитых странах, созданы все условия для лечения военнослужащих.

Выступая на церемонии открытия, полковник Ибрагимов рассказал об успехах, достигнутых в области военной медицины, как и в других областях в результате всесторонних реформ, проведенных благодаря вниманию и заботе Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, а также передал участникам мероприятия поздравления и поручения министра обороны по дальнейшему совершенствованию медицинской службы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)