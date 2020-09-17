Борьба с коррупцией — один из приоритетов государственной политики Азербайджана — депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется решительная борьба с коррупцией и взяточничеством. Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

По его словам, глава государства предпринимает серьезные шаги для устранения негативных явлений, искоренения коррупции.

"В соответствии с политической волей Президента Ильхама Алиева, в данной области определены новые стратегические взгляды и задачи, борьба с коррупцией перешла на качественно новый уровень", - отметил Османов.

Он подчеркнул, что проводимые в стране реформы, структурные, кадровые изменения наряду с темпами развития страны также играют исключительную роль в пресечении коррупции и взяточничества.

"Естественно, глава государства неоднократно предупреждал чиновников. Президент Азербайджана всегда подчеркивает, что коррупция, взяточничество наносит ущерб в целом темпам развития страны. По этой причине коррупция и взяточничество должны быть искоренены.

Осуществляемый Президентом Ильхамом Алиевым курс реформ охватывает социальную, экономическую, политическую, общественную, культурную жизнь страны, ставит в качестве первостепенной задачи укрепление прозрачной и справедливой системы управления, обеспечение удовлетворенности граждан", - подчеркнул Джавид Османов.

Он отметил, что в центре политики, осуществляемой главой государства, стоит гражданин Азербайджана.

"В результате проводимых кадровых реформ выдвигаются новые профессиональные, образованные, современные кадры. Они всячески должны быть привязаны к государству, народу, должны быть патриотами и интересы государства должны быть для них превыше всего", - добавил Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)