МИД: Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

Об этом говорится в публикации, размещенной на странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает в четверг Trend.

В публикации отмечается высокая оценка того, что в новой концепции национальной безопасности Украины Азербайджан указывается в качестве стратегического партнера этой страны.

"Мы намерены и впредь углублять наше стратегическое партнерство и дружбу», - говорится в публикации МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова)