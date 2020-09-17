МИД: Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины
БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.
Об этом говорится в публикации, размещенной на странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает в четверг Trend.
В публикации отмечается высокая оценка того, что в новой концепции национальной безопасности Украины Азербайджан указывается в качестве стратегического партнера этой страны.
"Мы намерены и впредь углублять наше стратегическое партнерство и дружбу», - говорится в публикации МИД.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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