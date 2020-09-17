Заселение оккупированных территорий Азербайджана является преступлением - депутат

Политика 17 сентября 2020 13:25 (UTC+04:00)
Заселение оккупированных территорий Азербайджана является преступлением - депутат

БАКУ /Trend/ - Ни для кого не секрет, что Армения на уровне государства проводит политику террора.

Как передает в четверг Trend, об этом в ходе сегодняшнего заседания комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал депутат Турал Гянджалиев.

По его словам, переселение армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана является не только нарушением международного права, но и преступлением.

"Считаю, что мы должны поднять этот вопрос перед международными организациями", - сказал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

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