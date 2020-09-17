На улучшение водоснабжения Гусара выделены 630 тысяч манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей в питьевой воде населения в Гусарском районе.

В распоряжении говорится, что в целях проектирования и бурения девяти субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков, а также обеспечения потребностей населения в питьевой воде в девяти населенных пунктах Гусарского района с населением 8 999 человек из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 630 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.