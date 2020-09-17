МИД Беларуси проинформирован о незаконном заселении оккупированных территорий Азербайджана ливанскими и сирийскими армянами (версия 2)

(Первая версия в 12:28)

БАКУ /Trend/ - Армения отошла от переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, всячески пытается сохранить статус-кво, и вразрез с нормами и принципами международного права с целью изменения демографической ситуации незаконно размещает на оккупированных территориях Азербайджана армянские семьи из Сирии и Ливана.

Об этом посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов сказал на встрече с новоназначенным первым заместителем министра иностранных дел этой страны Александром Гурьяновым, сообщает в четверг Trend.

Посол также предоставил широкую информацию по армяно-азербайджанскому конфликту, в том числе, о неожиданном нападении армянских вооруженных сил на территорию Азербайджана в Товузском направлении 12-16 июля, об основных причинах и целях этой провокации.

Гандилов подчеркнул, что Армения осуществляет незаконное строительство на оккупированных азербайджанских территориях, массово уничтожает исторические памятники, пытаясь сфальсифицировать историю.

В ходе встречи также обсуждались основные направления в торгово-экономической сфере азербайджано-белорусских отношений. Также стороны провели обмен мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций и интеграционных объединений, а также по проведению совместных мероприятий.

(Текст: Кямаля Сеидова.)