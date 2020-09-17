Ягуб Махмудов раскрыл реальные факты армянского вандализма

Политика 17 сентября 2020 14:32 (UTC+04:00)
Ягуб Махмудов раскрыл реальные факты армянского вандализма

БАКУ/Trend/ - Армянские националисты, совершившие многочисленные акты геноцида, массовые убийства и депортации против азербайджанцев в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1994 годах, в то же время сравняли с землей тысячи исторических памятников, уникальных произведений материального и духовно-культурного наследия, мечетей, минаретов, кладбищ, совершили геноцид и против исторических названий.

Как сообщает Trend, такое мнение высказал директор Института истории Национальной Академии наук Азербайджана, академик Ягуб Махмудов. Он сказал, что в результате геноцида, совершенного армянскими националистами в отношении духовного богатства азербайджанцев на территории современной Армении, тысячи исторических названий были изменены и арменизированы. Первоисточники, в том числе архивные документы, доказывают, что процесс изменения названий и других топонимов населенных пунктов азербайджанцев в современной Армении впервые начался в 1919 году - сразу после основания армянского государства на территории Азербайджана (1918 год) по решению правительства Республики Армения. В декабре 1919 года решением правительства Армении была создана специальная комиссия при Министерстве внутренних дел для переименования сел, городов, рек и гор.

Процесс арменизации азербайджанских топонимов продолжился и после установления советской власти в Армении в 1920 году. К 1935 году в Армении было переименовано около 200 населенных пунктов. С 1935 года переименование населенных пунктов было проведено на основании указов Президиума Верховного Совета Армянской ССР. К августу 1988 года на территории современной Армении был переименован 521 азербайджанский населенный пункт. После проведения в 1988-1989 годах на территории Армении политики этнической чистки против азербайджанского населения постановлением Президиума Верховного Совета Республики Армения от 9 апреля 1991 года были переименованы и арменизированы 90 населенных пунктов, ранее принадлежавших азербайджанцам. Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Армения от 8 августа 1991 года такая же участь постигла 16 населенных пунктов. Решением же парламента Армении от 4 июля 2006 года были арменизированы названия 31 азербайджанского населенного пункта.

Процесс переименования рек, озер и гор в Армении регулярно продолжался в советское время. Например, озеро Гёйджа переименовано в «Севан», река Занги – в «Раздан», Арпачай – в «Ахурян», гора Алаяз – в «Арагац», гора Ишыхлы – в «Ишханасар», гора Агбаба – в «Гукасян», яйлаг Деречичек – в «Цахкадзор». Кроме того, топоним, долгое время использовавшийся как «Валаршахабад», в армянской литературе был искажен и заменен на «Вагаршабад». Топоним «Валаршахабад», никак не объяснимый по-армянски, связан с именем Валар-шаха, сына Санатурка из династии Аршакидов.

Арменизация азербайджанских топонимов проводилась в основном в следующем порядке:

1) В первую очередь особое внимание было уделено переименованию населенных пунктов, связанных с исконными корнями азербайджанцев и их историческим прошлым. Например, Баяндур - Вагадур, Сардарабад - Октембер и др.

2) Названия многих населенных пунктов изменены буквальным переводом на армянский язык. Например, Дашгала - Караберд, Деречичек - Цахкадзор и т.д.

3) Некоторые населенные пункты переименованы под ширмой «интернационализма». Например, Султанабад - Шурабад, Ашагы Неджили - Саят Нова и т.д.

4) Названия некоторых населенных пунктов с небольшими изменениями заменены на похожие, но арменизированные имена. Например, Алаяз - Арагац, Габуд - Капуйт и т.д.

5) В названиях азербайджанских населенных пунктов, начинающихся со слов «Юхары», «Ашагы», «Беюк», «Кичик», эти слова даны на армянском языке, то есть, соответственно «Верин», «Неркин», «Мец», «Покр». Этим пытались создать впечатление, что изменяемые названия имеют армянское происхождение. Например, Неркин Зейва - Арташен, Мец Капанакчи - Мусаэлян и т.д.

Академик Ягуб Махмудов отметил, что было специальное поручение главы государства о названиях исторических мест Азербайджана: «Мы вместе с известным историком Назимом Мустафой выполнили это поручение и выпустили книгу «Вандализм: геноцид против исторических названий». Суть этой книги, переведенной на английский и русский языки, заключается в том, что территория республики, ныне называемой Арменией, является исторической землей Азербайджана, где все географические названия были изменены. В этой книге собраны древние азербайджанские названия и их фальсифицированные армянские варианты. В книге также приведены указы Президиума Верховного Совета Армянской ССР об изменении названий. Институт истории переиздаст книгу «Вандализм: геноцид против исторических названий». В новое издание войдут карты, созданные царскими генералами и военными топографами во время оккупации, осуществленной царской Россией, а также факты о массовом переименовании исторических названий Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана, оккупированных армянами».

Первоисточники подтверждают, что территория современной Республики Армения, начиная с самых древних времен, всегда была частью азербайджанских государств. Эта территория и в более поздние исторические периоды входила в состав азербайджанских государств, которыми правили азербайджанские династии Саджидов, Саларидов, Шеддадидов, Ильдегизи́дов, Гарагоюнлу, Агкоюнлу, Сефевидов, Афшаридов и Гаджаридов. Эти земли, которые в средние века управлялись азербайджанскими правителями - чухурседскими эмирами и иреванскими ханами, также были одним из регионов, в котором, начиная с Огузского кагана, всем миром и очень плотным образом проживали азербайджано-тюркские племена.

Академик подчеркнул, что город Иреван - один из древних культурных центров Азербайджана, до сих пор дважды переименовывался. В первый раз после оккупации царской Россией в 1828 году он был переименован в Эривань, а второй раз - в 1936 году армяне переименовали его в Ереван. Армянские историки пытаются связать название города, который они теперь называют Ереван, с названием крепости Эребуни (Ирпуни), построенной в 782 году до нашей эры во время правления царя Урарту Аргишти I. Крепость Эребуни строилась исключительно как военное укрепление и никакой городской инфраструктуры вокруг нее не создавалось. Так же, как урартинцы не имели ничего общего с армянами, так и древняя крепость Эребуни не имела ни пространственной, ни исторической связи с нынешним городом Иреван.

Армянские вандалы на землях бывшего Иреванского ханства, в том числе в городе Иреван, сравняли с землей более 300 мечетей, принадлежащих азербайджанскому народу. В настоящее время армянский вандализм продолжается на оккупированных территориях Карабаха. Там уничтожены наши мечети и другие исторические памятники, в некоторых мечетях держат свиней.

Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в Карабахе напрочь отсутствует историческое наследие армян: «Возникает вопрос: если Нагорный Карабах является территорией древней Армении, почему столица не носила древнеармянского названия? Потому что древнее название столицы – Ханкенди - Ханское село. Степанакерт, потому что Шаумяна звали Степаном, керт - в Армении означает город, верно? Степанакерт назван именем того самого большевика».

Армения продолжает оккупировать азербайджанские земли, игнорируя четыре резолюции Совета Безопасности ООН. Армянские агрессоры, как и на территории бывшего Иреванского ханства, Зангезура и в других местах, арменизируют азербайджанские топонимы и в оккупированном Карабахе. В соответствии с решениями «президиума верховного совета» так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» («НКР») на оккупированных территориях создаются новые административно-территориальные единицы и под ширмой «возвращения исторических названий» изменяются топонимы. Решением «верховного совета» так называемой «НКР» от 2 декабря 1993 года был образован Кашатагский район, охватывающий оккупированные Лачинский, Губадлинский и Зангиланский районы, а город Лачин, как районный центр, был переименован в «Бердзор». К настоящему времени решениями парламента так называемой «НКР» переименованы более 120 азербайджанских населенных пунктов. Город Агдам получил название «Акн», город Физули - «Варанда», город Зангилан - «Ковсакан», город Губадлы - «Санасар», город Кяльбаджар - «Карвачар», город Джебраил - «Джракан». Город Ходжалы, подвергшийся геноциду на глазах у всего мира, получил название «Иванян» в честь генерала Х. Иваняна, подготовившего план оккупации города.

«Современные вандалы забывают, что если нагорно-карабахский узел не будет развязан мирным путем, то расстрелянные статуи Узеира Гаджибейли, Хан гызы Натавана, Бюльбюля будут возвращены в Шушу - Карабах самим азербайджанским народом, победившим агрессора. Этот день наступит! Этот день не за горами!», - сказал академик Ягуб Махмудов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Определился сильнейший &quot;дотер&quot; Азербайджана (ФОТО)
Определился сильнейший "дотер" Азербайджана (ФОТО)
Названы лучшие сериалы года
Названы лучшие сериалы года
Рейтинг главных российских актеров последних 10 лет (ФОТО)
Рейтинг главных российских актеров последних 10 лет (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Рухани сообщил об увеличении числа больничных коек в этом году Политика 14:50
В Баку идет подготовка к зиме (ФОТО) Общество 14:46
Минстрой Туркменистана продлевает тендер на строительство зданий Тендеры 14:43
Туркменистан увеличил экспорт нефтепродуктов в страны ЕАЭС Бизнес 14:37
Ягуб Махмудов раскрыл реальные факты армянского вандализма Политика 14:32
В Азербайджане совершенствуется пенсионная система — Минтруда Общество 14:26
Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя на границе с Ираном (ФОТО) Общество 14:24
Ж/д до Габалы может быть сдана в эксплуатацию до конца года (ФОТО/ВИДЕО) Транспорт 14:23
В Азербайджане уменьшилось число больных туберкулезом Общество 14:12
Россия и Казахстан увеличили импорт полимерной продукции из Туркменистана Бизнес 14:10
В Азербайджане существенно вырос спрос на иностранную валюту Финансы 14:08
В Азербайджане расширяется автомобильная дорога между пограничными пунктами Ханоба, Ширвановка и Самур (ФОТО) Транспорт 14:07
На заседании комитета НАТО был поднят вопрос об угрозе Армении для региона Политика 14:05
JOCAP изучает следующий этап разработки месторождения «Абшерон» Энергетика 14:01
Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла Общество 13:52
JOCAP обнародовал сроки прокладки трубопровода в рамках проекта «Абшерон» Энергетика 13:52
Представительство ВОЗ в Азербайджане о работе над вакциной против COVİD-19 Общество 13:42
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не будет обсуждать пересмотр квот по добыче Энергетика 13:37
ГТК Азербайджана и Всемирный банк начнут реализацию совместных проектов Бизнес 13:37
Заселение оккупированных территорий Азербайджана является преступлением - депутат Политика 13:25
JOCAP о текущих работах на газовом месторождении «Абшерон» Энергетика 13:22
США направят в Грузию добровольцев для наблюдения за парламентскими выборами Грузия 13:20
Казахстан предпринимает значительные меры по переходу к более устойчивой модели развития Бизнес 13:17
Назван объем поставок азербайджанской нефти на НПЗ Украины Энергетика 13:13
Азербайджанский фильм претендует на российско-британскую премию SIFFA (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:11
Минсельхоз Азербайджана продолжает карантинные меры по борьбе с вредителями Общество 13:02
В Туркменистане ведут подготовку системы газоснабжения к зимнему сезону Энергетика 12:55
Европейский банк реконструкции и развития углубляет свою деятельность в Азербайджане Финансы 12:46
На улучшение водоснабжения Гусара выделены 630 тысяч манатов Политика 12:40
В России начал работу единый госзаказчик в строительстве Россия 12:39
Новое назначение в Ассоциации страховщиков Азербайджана Общество 12:34
Число новых случаев коронавируса в Грузии увеличилось за сутки на 179 Грузия 12:33
ВОЗ призвала обеспечить безопасность медработников в условиях пандемии Европа 12:33
МИД Беларуси проинформировано о незаконном заселении оккупированных территорий Азербайджана ливанскими и сирийскими армянами Политика 12:28
Азербайджанский депутат предлагает, чтобы вход в соцсети был по удостоверению личности Общество 12:22
"Эль-Аль" возобновит работу с 21 сентября Израиль 12:20
На Бакинском НПЗ будет возведено десять общезаводских установок Энергетика 12:17
Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Японии Политика 12:08
Модные туристические направления (ФОТО) Путешествия 12:07
Состоялось 87-е заседание Экономического совета СНГ Бизнес 12:03
Перед посольством Армении в Тегеране прошла акция протеста Политика 12:01
Туркменистан и Иран открыли коридор для движения автотранспорта на КПП Сарахс Транспорт 11:52
Завершена реконструкция завода по переработке хлопка в Азербайджане (ФОТО) Бизнес 11:47
В Баку награждены победители конкурса "Расскажи историю музейного экспоната" (ФОТО) Культура 11:39
Туркменский завод увеличил производство сульфата натрия Энергетика 11:39
ЗАО “AzerGold” выпускает облигации (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 11:31
Азербайджан стал новым донором Азиатского банка развития Финансы 11:28
Продажи автомобилей в Европе с начала года упали почти на треть Европа 11:17
Строительство ж/д моста на автотрассе Баку-Сумгайыт завершится в ноябре (Эксклюзив) Общество 11:17
МИД: Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины Политика 11:16
Чувашские предприниматели разрабатывают оптимальную стратегию по выходу на рынок Азербайджана Бизнес 11:11
Близнецы из Кюрдамира выбрали Бакинскую Высшую Школу Нефти (ФОТО) Общество 11:10
В Армении за сутки зарегистрировано 295 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:07
Подготовлено Положение Аппарата и Управления делами парламента Азербайджана Политика 11:04
В парламенте Азербайджана пройдут слушания о принятии закона "О вражде" Политика 11:03
Минфин Азербайджана разместит государственные среднесрочные облигации Финансы 11:01
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 11:00
Центробанк Азербайджана совместно с ЕБРР окажет поддержку МСБ Финансы 10:59
В парламенте Азербайджана пройдут слушания по вопросам амнистии и акта о помиловании Политика 10:50
В Азербайджане объявлены результаты итоговых экзаменов для учащихся 11-х классов Общество 10:49
Обнародованы данные по продажам азербайджанской нефти на мировых рынках Энергетика 10:26
В России из-за коронавируса под наблюдением остаются более 230 тыс. человек Россия 10:23
ВОЗ продолжит сотрудничество с Туркменистаном по профилактике и лечению инфекционных заболеваний Туркменистан 10:15
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт 10:02
"Лукойл" сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes Россия 10:00
Обнародованы данные по туристам, посетившим Азербайджан Туризм 09:59
Драгметаллы в Азербайджане дешевеют Финансы 09:58
На севере Туркменистана приступили к сбору хлопка Бизнес 09:47
Курс маната к евро значительно укрепился Финансы 09:37
Агентство инноваций и технологий Грузии реализует проект с компанией Sweeft Digital International ИКТ 09:37
ADİF выплатил вкладчикам четырёх закрывшихся банков около 523 млн манатов Экономика 09:35
Нефть коррекционно дешевеет после двух дней роста Энергетика 09:34
Международный центр мугама реализует проект в Ичеришехер (ФОТО/ВИДЕО) Культура 09:34
Стало известно, как "двоечники" ОПЕК+ мешают сокращению добычи Энергетика 09:31
Банки предоставили отсрочку по займам на 127,3 млрд тенге в Алматы Казахстан 09:29
Минздрав Израиля: В настоящий момент коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек Израиль 09:29
Нефтегазовая компания Казахстана примет участие в совместных усилиях по решению проблем изменения климата Энергетика 09:29
С начала года из Германии через порты Турции перевезено свыше 1,5 млн тонн грузов Турция 09:22
Прогноз МВФ: В 2021 году экономика Грузии вырастет на 5% Грузия 09:22
Обнародовано количество азербайджанцев, совершивших визит за границу в период пандемии Общество 09:21
В январе-августе в Иране упал спрос на турецкий цемент Турция 09:17
В январе-августе через турецкие порты было перевезено около 300 тыс. трейлеров и контейнеров Турция 09:15
Граждане Ирана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 09:14
Уменьшилась трудовая миграция из Турции в Узбекистан Турция 09:13
Турция в период пандемии увеличила товарооборот с Россией Турция 09:13
Экономика Новой Зеландии зафиксировала самый значительный квартальный спад с 1987 года Экономика 08:58
Суд в Каракасе постановил арестовать обвиняемого в терроризме американца Другие страны 08:29
Италия увеличивает экспорт в Азербайджан Бизнес 08:24
Европарламент одобрил отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС Грузия 08:12
SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана Бизнес 07:59
МИД Ирана призвал выполнять соглашение по Идлибу Политика 07:50
Работу театров и уличных кинотеатров разрешили в Казахстане Казахстан 07:38
Власти США во время протестов у Белого дома свозили в столицу боевые патроны США 07:15
Гражданская жена Ассанжа рассказала об издевательствах над ним в тюрьме Европа 06:53
Власти Алабамы сообщили о первой жертве шторма "Салли" США 06:28
Глава Минюста США рекомендовал обвинять демонстрантов в попытке госпереворота Европа 06:05
NASA рассматривает возможность отправки миссии на Венеру для поиска жизни В мире 05:41
«Реал» отдал Бэйла в аренду «Тоттенхэму» Спорт 05:13
Администрация США планирует начать распределение вакцины от COVID-19 в середине октября США 04:55
Польша хочет арестовать работавших при крушении самолета Качиньского диспетчеров Европа 04:39
Все новости