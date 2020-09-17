Президент Ильхам Алиев поздравил чилийского коллегу
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг направил поздравительное письмо Президенту Чили Себастьяну Пиньере Эченике.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю 210-й годовщины независимости Республики Чили.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Чили – спокойствия и благосостояния", - говорится в письме главы государства.
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