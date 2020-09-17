Кабмин Азербайджана аннулировал два постановления
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана аннулировал постановление от 25 июня 2007 года № 103 "Об утверждении "Правил выплаты субсидий из государственного бюджета, за проданные хозяйствами по производству семян и саженцев, семян и саженцев" и от второго августа 2017 года "Об утверждении "Правил выплаты субсидий занимающимся переработкой сахарной свеклы юридическим лицам и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, за каждую тонну сданной сахарной свеклы".
Как передает в четверг Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Отметим, что оба постановления были подписаны экс-премьером Артуром Раси-заде.
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