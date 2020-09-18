Письмо главы МИД Азербайджана о незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана опубликовано как документ ООН (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Письмо министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, адресованное 31 августа этого года Генсеку ООН Антонио Гутеррешу об агрессивной риторике Армении и ее незаконной деятельности, осуществляемой на оккупированных территориях Азербайджана, опубликовано и распространено как документ Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

В письме министр Джейхун Байрамов акцентировал внимание на провокационных заявлениях Армении, не достигшей политических и военных целей в результате военной провокации в направлении Товузского района Азербайджана на армяно-азербайджанской границе 12-16 июля этого года, а также на ее продолжающейся оккупационной деятельности.

В письме, на основании таких конкретных фактов, как угроза бомбардировки второму по значению города Азербайджана – Гянджи, Мингячевирской ГЭС и других гражданских объектов стратегического значения, терроризирование азербайджанского мирного населения, политика изменения демографической ситуации на оккупированных территориях Азербайджана, незаконное заселение на эти территории ливанских армян, а также намерение перенести из Ханкенди в Шушу некоторые вымышленные «структуры» марионеточного режима, созданного страной-агрессором на оккупированных территориях, инфраструктурные изменения на этих территориях, в том числе, строительство новой дороги, соединяющей оккупированные территории Азербайджана с Арменией, политика экологического террора страны-агрессора, а также перекрытие водных коммуникаций азербайджанского гражданского населения, до сведения Генсека ООН доводится злоупотребление Арменией переговорным процессом, проводимого под руководством Минской группы ОБСЕ, проведение этой страной политики аннексии.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал генсека ООН предпринять все необходимые шаги для того, чтобы пресечь агрессивную провокационную риторику Армении, а равно и деятельность, направленную на уничтожение культурного наследия и изменение демографической ситуации на оккупированных территориях, а также принудить ее соблюдать обязательства международного права и вывести оккупационные войска с захваченных азербайджанских территорий.

С тестом документа можно ознакомиться здесь https://undocs.org/a/74/1003

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)