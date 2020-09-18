В Баку состоялась видеоконференция на тему «Наследие Кавказской Албании» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной площадке Baku Network состоялась видеоконференция на тему «Наследие Кавказской Албании».

Конференция проведена по случаю организации ровно десять лет тому назад первой экспедиции по реставрации жемчужины исторической Кавказской Албании — церкви в селении Киш Шекинского района.

На конференции первым выступил модератор мероприятия, директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров. Затем выступили доктор исторических наук, профессор Махаббат Пашаева, председатель удинской общины Волгоградской области Российской Федерации, доктор философских наук Ричард Данакар, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, председатель албано-удинской христианской общины Роберт Мобили, известный азербайджанский историк и эксперт Ризван Гусейнов, а также заместитель генерального директора АМИ Trend Гюльнара Мамедзаде.

Как отметил Эльхан Алескеров, десять лет тому назад по поручению азербайджанского правительства большая экспедиция Академии наук прибыла в село Киш Шекинского района, где начались работы по реставрации древнейшей христианской церкви.

«Это было в тот период, когда Азербайджан только залечивал свои раны, связанные с войной, и у страны не было колоссальных финансовых ресурсов. Но, несмотря на это, Азербайджан совершил большой шаг, который имеет и историческое значение. Азербайджан - страна, преимущественно населённая мусульманским населением - сделала шаг в сторону малочисленного, но одного из древнейших народов Кавказа, в сторону удинов и других народов, которые населяли историческую Кавказскую Албанию христианского вероисповедания, реставрировала и открыла церковь. Я думаю, что это беспрецедентный случай на арене мировой истории, когда страна, которая занята вопросами дэоккупации 20 процентов территории, страна, которая залечивала раны, страна, которая должна была и обеспечивала жизнеспособность миллиона беженцев, в то же время протянула руку малочисленной, но родной для Азербайджана удино-албанской общине», - сказал он.

Алескеров отметил, что в Азербайджане очень сильные традиции албановедения.

«Здесь речь идет не о наследии одного народа, а всех тех народов, которые населяли Азербайджан в период христианства. Азербайджан сохранил это наследие и в лице малочисленной удинской общины. Я считаю, что это пример для очень многих стран, которые пытались всяким образом ассимилировать эту общину. Здесь надо отметить Армению, которая оккупировала наши территории и выдает албанскую церковь за армянскую. Азербайджан вносит неоценимый вклад в дело сохранения исторического наследия мировой цивилизации, восстанавливая древние христианские церкви, в то время, как Армения, огульно претендующая на звание древнехристианской, беззастенчиво выдает албанские церкви за свои и повсеместно варварски разрушает мусульманские святыни. Азербайджан и населяющие его народы являются наследниками Кавказской Албании и последующих государственных образований на его территории», - сказал он.