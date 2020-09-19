Президент Ильхам Алиев: Если бы мы в то время были независимой страной, то Азербайджан мог стать богатейшей страной мира

БАКУ /Trend/ - Как мы уже сообщали, 19 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

После церемонии глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real.

Trend предлагает вниманию некоторые моменты из интервью Президента Ильхама Алиева:

«Азербайджан – это страна, которая в середине XIX века впервые начала добывать нефть промышленным способом. В середине ХХ века именно в Азербайджане нефть впервые стала добываться на морских месторождениях. Но если взглянуть на историю, то можно увидеть, что нефть, добываемая в то время в Азербайджане, не служила интересам азербайджанского народа».

«Если бы мы в то время были независимой страной, то Азербайджан мог стать богатейшей страной мира. Но мы не были независимыми. Правда, богатые нефтяные магнаты в то время расходовали часть полученных доходов на благотворительность, в особенности Гаджи Зейналабдин Тагиев, Мухтаров, Асадуллаев».

«Мой дед Азиз Алиев родился в бедной семье на территории Иреванского ханства, являющегося древней азербайджанской землей, и хотел учиться. Но у него не было денег на учебу. В то время он отправил Гаджи Зейналабдину Тагиеву письмо с просьбой оказать ему материальную помощь. Он хотел стать врачом. Естественно, Тагиев не знал его, но как патриот и добрый человек отправил ему деньги, на которые Азиз Алиев поступил в Санкт-Петербургскую военную академию, выучился там, стал прекрасным врачом, выдающимся государственным деятелем».

«В то время среди нефтяных магнатов Баку было достаточно много и армян. Они во многих случаях направляли заработанные в Азербайджане деньги на дела, противоречившие интересам азербайджанского народа. Таким образом, доходы азербайджанского народа от нефти в период царской России были на нулевом уровне».

«Если бы в то время, в 1920 году Азербайджан не утратил государственной независимости, то опять же мог стать одной из богатейших стран, потому что нефть, добываемая в то время в Азербайджане, составляла значительную часть нефти на мировом рынке. Но в 1920 году независимость была утрачена, и азербайджанская нефть вновь не помогала азербайджанскому народу. Люди, работавшие в то время, особенно в годы войны, на нефтяных промыслах, жили в очень тяжелых условиях, трудились день и ночь. Могу привести цифру: во время войны в Азербайджане было добыто рекордное количество нефти – 23 миллиона тонн».

«Азербайджанские нефтяники внесли особый, исключительный вклад в Победу советской армии во Второй мировой войне, так как Азербайджан обеспечивал 80 процентов топлива и 90 процентов смазочных масел, в Азербайджане производилась военная техника. В этой войне погибли более 300 тысяч представителей Азербайджана. Но посмотрите, с какой ситуацией мы столкнулись во время распада Советского Союза: разрушенная нефтяная инфраструктура. В сегодняшней презентации мне сообщили, что Нефтяным Камням будет дана новая жизнь. Потому что месторождение «Абшерон» будет связано с Нефтяными Камнями. Но в каком состоянии находились Нефтяные Камни в то время. Помню, когда в 2004 году я впервые в качестве Президента побывал на Нефтяных Камнях, ситуация там была тяжелой. Все платформы прогнили, были разрушены. Работа здесь сопровождалась большими трудностями, большой опасностью. Вот что мы получили. Добыча нефти сократилась, добыча газа фактически не удовлетворяла потребности страны. Половина Баку осталась без газа, что касается районов, там вообще не знали, что такое газ».