Президент Ильхам Алиев наградил группу работников нефтяной промышленности
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении работников нефтяной промышленности Азербайджана.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана награждаются следующие лица:
орденом «Эмек» 3-й степени
Искендерова Юсифа Мухаммедсалим оглу
Оруджева Гаджи Алескер оглу
Зейналова Арифа Мурсал оглу
медалью «Терегги»
Абасова Фазиля Алекбер оглу
Ахундова Акбера Музаффар оглу
Алвердиева Рамиза Йолчу оглу
Ахадова Ильгара Алиага оглу
Азизова Физули Джамиль оглу
Ибрагимова Джафара Таваккюль оглу
Гасымову Матанат Гурбет гызы
Мамедова Мамеда Азибала оглу
Мирзоева Сакита Шахбазали оглу
Мурадова Адалята Байрам оглу
Рагимова Вагифа Гюльага оглу
Рахманова Валида Рухул оглу
Расулова Байрама Руфулла оглу
Шихыева Хафиза Сабир оглу.