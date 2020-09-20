Президент Ильхам Алиев - о нагорно-карабахском урегулировании: Я негативно расцениваю нынешнее состояние переговоров и считаю, что азербайджанский народ полностью согласен со мной

Политика 20 сентября 2020 10:07 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев - о нагорно-карабахском урегулировании: Я негативно расцениваю нынешнее состояние переговоров и считаю, что азербайджанский народ полностью согласен со мной

БАКУ /Trend/ - Я негативно расцениваю нынешнее состояние переговоров и считаю, что азербайджанский народ полностью согласен со мной.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Знаете, я всегда, во все времена говорил азербайджанскому народу правду и считаю, что это единственно правильная политика. Народ должен знать, что происходит, где мы находимся, в чем заключается наша политика. В своих выступлениях и на встречах с представителями медиа я вношу ясность в актуальные вопросы и считаю, что это очень важно, потому что граждане должны знать и получать достоверную информацию для правильного анализа. Переговоры практически не ведутся. Я сказал, что мы не будем участвовать в переговорах ради имитации. Это не означает, что мы отказываемся от переговоров, это означает, что мы не хотим участвовать в по-своему хитрой политике Армении. Наше участие в переговорах, проводимых для видимости, будет соответствовать сути данной видимости. Руководитель Армении фактически нарушил - не нарушает, а нарушил - переговорный процесс, потому что их абсурдные заявления, провокационные шаги делают переговоры бессмысленными", - заявил глава государства.

По его словам, к сожалению, нынешнее руководство Армении не осознает этой ответственности. "Они не способны правильно проанализировать, к чему могут привести эти шаги. В то время как в Армении есть рационально мыслящие люди, политики. Эти политики уже сами поднимают данный вопрос и доводят до общественности Армении свои мысли о том, что сегодняшнее руководство Армении ведет страну в пропасть. Как вам известно, два года назад, когда в Армении произошел государственный переворот, Азербайджан остался нейтральным к этому. То есть, мы не думали воспользоваться ситуацией для того, чтобы чего-то добиться. Мы считали, что это было неизбежно, потому что прежняя власть Армении вызывала у армянского народа только чувства ненависти, этот военно-криминальный режим фактически вверг Армению в совершенно ужасное положение. В особенности, если учесть, что новая власть, придя к власти, стала выступать с очень обнадеживающими заявлениями о том, что они хотят разрешить данный вопрос, критиковали прежнюю власть, посылали нам по неофициальным каналам положительные сигналы, просили времени. И мы жили надеждами, что, да, новая власть принесет новшества в эту и во все другие сферы, исправит прежнюю ошибочную политику. Эта мысль еще более укрепилась особенно после моей известной встречи с премьер-министром Армении в Душанбе. В то время меня просили дать им время, мол, внутренняя обстановка в Армении тяжелая, сложная, представители прежней власти хотят взять реванш, что негативно отразится на переговорном процессе. Мол, они склонны к переговорам, хотят разрешить вопрос и просили укрепить режим прекращения огня. Я же говорил, что мы должны вести серьезные переговоры, и в этом случае, конечно, режим прекращения огня станет еще прочнее", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, после той встречи обе стороны на основе договоренности выступили с отдельными заявлениями. "Основная суть заявлений заключалась в том, что мы встретились, то есть провели неформальную, неофициальную встречу, договорились ускорить переговорный процесс и укрепить режим прекращения огня, так как эти две позиции постоянно должны составлять единство. В противном случае это будет означать укрепление статус-кво, на что мы никогда не можем согласиться. Определенное время сопредседатели Минской группы тоже жили надеждами и, приезжая сюда, в ходе встреч выдвигали версии, полные надежд. Однако абсурдные мысли, озвученные премьер-министром Армении в прошлом году, нанесли серьезный удар по переговорному процессу. Заявив "Карабах - это Армения", он не только распространил на весь мир ложь, это продолжается и одновременно делает переговорный процесс бессмысленным. Если он считает, что Карабах - это Армения, то о чем тогда можно говорить? Если он считает, что Карабах - это Армения, - хотя весь мир отверг эту абсурдную мысль, - то о каком мирном договоре может идти речь. То есть это была политическая провокация", - заявил глава государства.

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